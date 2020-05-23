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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городской больнице № 6 лечатся 14 человек с подозрением на коронавирус

В Бишкеке в Городской клинической больнице № 6 проходят лечение 14 человек с острой пневмонией неуточненной этиологии. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

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Фото Facebook. Палата Городской клинической больницы № 6

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По его словам, с 8 мая данная больница работает в казарменно-карантинном режиме для приема, диагностики и лечения больных с острой пневмонией неуточненной этиологии — с подозрением на СOVID-19, без лабораторного подтверждения и с сопутствующими хроническими заболеваниями легких.

«Сегодня там находятся 14 граждан, 8 из них — в тяжелом состоянии», — сказал он.

В Кыргызстане на 23 мая число инфицированных достигло 1 тысячи 365 человек. Выздоровели — 957.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153669/
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