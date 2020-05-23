В Баткенской области будут штрафовать за проведение выпускных

В Баткенской области за проведение мероприятий по случаю окончания школы будут штрафовать. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД региона.

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По ее данным, в связи с распространением COVID-19 в области отменили любые празднования последнего звонка, а также вечера встреч выпускников.

С 24 по 26 мая больше 20 мобильных бригад будут работать в усиленном режиме для предотвращения распространения коронавируса и сохранения общественного порядка.

Напомним, учебный год в школах республики завершится 30 мая. Последнего звонка и выпускного в школах в офлайн-формате не будет. Это связано с тем, что правительство отменило все торжественные мероприятия для обеспечения безопасности и здоровья в связи с коронавирусом.