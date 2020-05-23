В Ат-Башинском районе выписали последнего пациента, переболевшего коронавирусом

В Ат-Башинском районе Нарынской области сегодня выписали последнего пациента, который переболел коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил аким района Нурбек Сатаров.

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По его словам, несмотря на это, все должны следовать правилам и санитарным нормам.

«Хочу выразить благодарность сотрудникам соответствующих структур за работу и местным жителям. Сегодня новых случаев заражения COVID-19 в районе нет», — сказал он.

В Кыргызстане на 23 мая число инфицированных достигло 1 тысячи 365 человек. Выздоровели — 957.