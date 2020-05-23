В Кыргызстане общественный транспорт между регионами пока работать не будет. Об этом на заседании республиканского штаба сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, с 25 мая начинает работать общественный транспорт в Бишкеке и Оше. Маски, дезинфекция, ограниченное количество пассажиров — обязательные требования, за которыми должен быть постоянный усиленный контроль и мониторинг исполнения.

«Местные органы власти, транспортные компании, граждане должны понимать, насколько в определенной степени возрастают риски заражения. Поэтому предписанные Минздравом санитарные правила должны строго соблюдать», — сказал Кубатбек Боронов.

Чиновники отметили важность подготовки медицинских учреждений к возможному увеличению числа заболевших инфекцией к осени, повышения потенциала медицинских специалистов, развития мобильных лабораторий, создания условий для отечественного производства средств индивидуальной защиты и тест-систем.

В Кыргызстане на 23 мая число инфицированных коронавирусом достигло 1 тысячи 365 человек. Выздоровели — 957.