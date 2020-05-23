13:04
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане общественный транспорт между регионами пока работать не будет

В Кыргызстане общественный транспорт между регионами пока работать не будет. Об этом на заседании республиканского штаба сказал первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

Читайте по теме
Общественный транспорт в Бишкеке начнет работать с 25 мая

По его словам, с 25 мая начинает работать общественный транспорт в Бишкеке и Оше. Маски, дезинфекция, ограниченное количество пассажиров — обязательные требования, за которыми должен быть постоянный усиленный контроль и мониторинг исполнения.

«Местные органы власти, транспортные компании, граждане должны понимать, насколько в определенной степени возрастают риски заражения. Поэтому предписанные Минздравом санитарные правила должны строго соблюдать», — сказал Кубатбек Боронов.

Чиновники отметили важность подготовки медицинских учреждений к возможному увеличению числа заболевших инфекцией к осени, повышения потенциала медицинских специалистов, развития мобильных лабораторий, создания условий для отечественного производства средств индивидуальной защиты и тест-систем.

В Кыргызстане на 23 мая число инфицированных коронавирусом достигло 1 тысячи 365 человек. Выздоровели — 957.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153653/
просмотров: 302
Версия для печати
Материалы по теме
Бразилия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом
В Нарынской области две женщины заразили коронавирусом 18 человек
Больше всего зараженных коронавирусом в Кыргызстане среди людей от 20 до 35 лет
В Кыргызстане за сутки от коронавируса выздоровели восемь человек
В Кыргызстане зарегистрировали 15 новых случаев коронавируса. Всего — 1365
В Кыргызстан привезли 146 школьников и студентов из США и Канады
Активисты объединились в штаб и предложили властям возвращать мигрантов поездами
Мы еще надеемся на диалог. Детские сады требуют разрешить им работать с 1 июня
У сотрудников посольства Кыргызстана в России выявлен коронавирус
У Рамзана Кадырова заподозрили коронавирус. Он госпитализирован в Москве
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 43&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1313 В Кыргызстане зарегистрировали 43 новых случая коронавируса. Всего — 1313
В&nbsp;Бишкеке торговые центры откроют 21&nbsp;мая. Фуд-корты запускать не&nbsp;будут В Бишкеке торговые центры откроют 21 мая. Фуд-корты запускать не будут
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во&nbsp;время свидания с&nbsp;супругой и&nbsp;детьми Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
Бизнес
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Орозо айт! «Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
23 мая, суббота
12:51
В Кыргызстане общественный транспорт между регионами пока работать не будет В Кыргызстане общественный транспорт между регионами по...
12:37
Жительница Москвы рассказала, что происходит возле посольства КР в РФ
12:15
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 мая
12:01
В Бишкеке налоговые органы заверили 54 тысячи 378 справок жителей города
12:01
Приравнивание воинских званий. Когда не солдаты мечтают стать генералами