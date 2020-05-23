Бразилия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 108 тысяч 599. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 211 тысяч 172 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 601 тысяча 251), Бразилии (330 тысяч 890), России (326 тысяч 448), Великобритании (255 тысяч 544), Испании (234 тысячи 824), Италии (228 тысяч 658) и Франции (182 тысячи 15).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 107 тысяч 904 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 365 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 7 тысяч 919, Узбекистане — 3 тысячи 36, Таджикистане — 2 тысячи 551.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.