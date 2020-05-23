Бразилия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 108 тысяч 599. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 211 тысяч 172 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 601 тысяча 251), Бразилии (330 тысяч 890), России (326 тысяч 448), Великобритании (255 тысяч 544), Испании (234 тысячи 824), Италии (228 тысяч 658) и Франции (182 тысячи 15).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 107 тысяч 904 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 332 тысячи 924 человека. За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 301. В том числе в США скончались 964 тысячи 7 человек, Великобритании — 36 тысяч 475, в Италии — 32 тысячи 616, Испании — 28 тысяч 628, Франции — 28 тысяч 218.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 365 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 7 тысяч 919, Узбекистане — 3 тысячи 36, Таджикистане — 2 тысячи 551.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.