Больше всего зараженных коронавирусом в Кыргызстане среди людей от 20 до 35 лет

В Кыргызстане больше всего коронавирусной инфекцией болеют люди от 20 до 35 лет. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, их 489 человек.

«Дети до 15 лет — 184 случая, от 35 до 55 лет — 436, от 55 и старше — 216», — сказал он.

На сегодня 394 пациента с подтвержденным COVID-19 находятся в стационаре, в тяжелом состоянии — 11. В обсервациях Кыргызстана наблюдаются 2 тысячи 90 человек.

В Кыргызстане на 23 мая число инфицированных достигло 1 тысячи 365 человек. Выздоровели — 949.