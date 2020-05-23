Больше всего зараженных коронавирусом в Кыргызстане среди людей от 20 до 35 лет

В Кыргызстане больше всего коронавирусной инфекцией болеют люди от 20 до 35 лет. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.
По его словам, их 489 человек.
«Дети до 15 лет — 184 случая, от 35 до 55 лет — 436, от 55 и старше — 216», — сказал он.
На сегодня 394 пациента с подтвержденным COVID-19 находятся в стационаре, в тяжелом состоянии — 11. В обсервациях Кыргызстана наблюдаются 2 тысячи 90 человек.
В Кыргызстане на 23 мая число инфицированных достигло 1 тысячи 365 человек. Выздоровели — 949.