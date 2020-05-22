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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из Екатеринбурга вернулись 22 кыргызстанца

Из Екатеринбурга в Бишкек вернулись 22 кыргызстанца. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, чартерный рейс авиакомпании «Уральские Авиалинии» по маршруту Екатеринбург — Бишкек — Екатеринбург организован российской стороной для вывоза граждан РФ из Кыргызстана.

«По договоренности с российской стороной данным рейсом прибыли граждане Кыргызстана из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Сургута, Санкт-Петербурга и Ханты-Мансийска, нуждающиеся в срочном возвращении из-за тяжелых заболеваний, перенесенных операций и позднего срока беременности. Все прибывшие в установленном порядке помещены в обсервацию для прохождения соответствующих медицинских процедур», — добавили в штабе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153602/
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