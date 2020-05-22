Представители ГНС рассказали, как отчитываются НПО в Кыргызстане

Представители ГНС рассказали сегодня на парламентских слушаниях, где обсуждались поправки в закон об НКО, обязывающие неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования, какие налоги платят НПО.

По данным чиновников, НПО — это организации, которые не преследуют своей целью получение прибыли. «Согласно нормам Налогового кодекса, некоммерческие организации могут быть освобождены от четырех видов налогов — на прибыль, НДС, с продаж и налог на имущество. Подоходным налогом не облагаются только стипендии, которые выплачивают НКО. Ежегодно они сдают Единую налоговую декларацию. По налогу на прибыль отмечаем, что он не выплачивается с гумпомощи, грантов и полученных активов, если все это используется в уставных целях. У нас есть информация о сумме всех этих полученных средств, но как расходуется — эти сведения в ЕНД не отражены», — подчеркнули чиновники.

Отметим, правозащитники предложили депутатам инициировать законопроект, обязывающий органы исполнительной власти отчитаться, как они распределяют помощь международных доноров, которая должна быть направлена на борьбу с коронавирусом.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.