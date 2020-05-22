В первый день работы в ЦОНы Бишкека обратилось более 9 тысяч человек

В Бишкеке в первый день возобновления работы центров обслуживания населения обратилось более 9 тысяч человек. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственной регистрационной службы Акын Мамбеталиев.

Он напомнил, что в некоторых районах и городах учреждения ГРС в период действия режима ЧП были закрыты.

«С 21 мая они возобновили работу. Больше всего обращений было в центры, расположенные в Бишкеке. С утра были большие очереди, к двум часам они стали меньше, милиционеры следили за правопорядком», — сказал он.

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По его словам, много обращений в ЦОН было от иностранных граждан, которым требовалось продлить регистрацию. «Хотел бы напомнить, что премьер-министр подписал постановление, что после снятия режима ЧС они могут в течение 10 дней прийти и продлить регистрацию. У них есть еще время», — сказал он.

Кроме того, он добавил, что много вопросов было по продлению сроков доверенностей на автомобили. «Вчера ГУ «УНАА» работало до 20.00, по республике обслужили 1 тысячу 652 человека», — отметил он.