Представители НПО вышли на митинг к «Белому дому». Так они бойкотируют слушания

Представители неправительственных организаций вышли с акцией протеста к «Белому дому». Фотографии в социальной сети Facebook разместила общественный деятель, директор ОФ «Наш Век» Чинара Айтбаева.

В комментариях она отметила, что таким образом НПО бойкотируют парламентские слушания по обсуждению инициативы депутата Бактыбека Райымкулова, которые проходят сейчас в Жогорку Кенеше. Он предлагает поправки в закон об НКО, обязывающие неправительственные организации отчитываться об источниках финансирования.

Поправка вызвала множество споров и нареканий. ООН направила вербальную ноту. Но автор не отозвал скандальный документ.