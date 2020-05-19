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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане за нарушение домашнего карантина оштрафовали 36 человек

В Кыргызстане за нарушение домашнего карантина к административной ответственности привлекли 36 человек. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, общая сумма штрафов составила 108 тысяч сомов, выплатили 36 тысяч.

«Протоколы составили по статье 293 Кодекса о нарушениях. На данный момент рассматриваем ответственность еще 65 граждан, нарушивших карантин», — сказал Кубатбек Боронов.

На 19 мая общее количество случаев заражения коронавирусом в стране — 1 тысяча 243. Выздоровели 898. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153238/
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