В Кыргызстане за нарушение домашнего карантина оштрафовали 36 человек

В Кыргызстане за нарушение домашнего карантина к административной ответственности привлекли 36 человек. Об этом на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, общая сумма штрафов составила 108 тысяч сомов, выплатили 36 тысяч.

«Протоколы составили по статье 293 Кодекса о нарушениях. На данный момент рассматриваем ответственность еще 65 граждан, нарушивших карантин», — сказал Кубатбек Боронов.

На 19 мая общее количество случаев заражения коронавирусом в стране — 1 тысяча 243. Выздоровели 898.