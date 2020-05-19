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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Нарынской области 8 милиционеров заболели коронавирусом

Из 11 новых случаев заражения коронавирусом в Нарынской области восемь — сотрудники силовых структур. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, сейчас в области проводят широкий скрининг сотрудников МВД. «По результатам скрининга и выявили восемь заболевших. Они все взяты на лечение, я думаю, все под контролем», — сказал он.

Также Нурболот Усенбаев отметил, что из шести новых случаев в столице у двух медицинских сестер подтвердился COVID-19.

На сегодня общее число случаев в стране — 1 тысяча 243 человека. Большая часть из них выздоровела.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153191/
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