В Нарынской области 8 милиционеров заболели коронавирусом

Из 11 новых случаев заражения коронавирусом в Нарынской области восемь — сотрудники силовых структур. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, сейчас в области проводят широкий скрининг сотрудников МВД. «По результатам скрининга и выявили восемь заболевших. Они все взяты на лечение, я думаю, все под контролем», — сказал он.

Также Нурболот Усенбаев отметил, что из шести новых случаев в столице у двух медицинских сестер подтвердился COVID-19.

На сегодня общее число случаев в стране — 1 тысяча 243 человека. Большая часть из них выздоровела.