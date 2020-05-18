Бунт в обсервации: кыргызстанцев, не подчиняющихся требованиям, накажут

Кыргызстанцев, бунтующих в обсервации на бывшей американской базе «Ганси», могут привлечь к ответственности. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Мирлан Каниметов.

По его словам, сейчас в этой обсервации находится 432 гражданина, прибывших из Соль-Илецка (Оренбургская область РФ). «Среди них распространилась недостоверная информация, что инфицированных, ранее госпитализированных в больницу, выписывают на домашний карантин. Они стали возмущаться, почему кого-то выпускают, а их держат в обсервации», — рассказал он.

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Мирлан Каниметов добавил, что с гражданами представители правоохранительных органов и Минздрава проводят разъяснительную работу.

«Если они будут нарушать, не подчиняться требованиям, то будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», — добавил чиновник.

Напомним, на территории обсервации продолжается стихийный митинг. Люди ведут себя агрессивно и не слушают медиков.

«Нам, медикам, страшно тут находиться. Мы боимся за свою жизнь», — сообщили врачи, которые работают в этой обсервации. По их словам, в обсервации не соблюдаются условия карантина, на просьбы медиков соблюдать режим самоизоляции люди отвечают отказом.

Напомним, что 7 мая из Соль-Илецка в КР вернулся 541 кыргызстанец. Сначала у 55 из них диагностировали коронавирус, потом сообщили еще о трех заболевших. В четверг в больницу положили маму с ребенком. Они также приехали из Соль-Илецка. А сегодня стало известно еще о 43 зараженных.