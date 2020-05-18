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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ГСИН: Подследственные в Бишкекском СИЗО-1 боятся заражения коронавирусом

Подследственные, находящиеся в Бишкекском СИЗО-1 требуют, чтобы к ним пропускали только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Об этом 24.kg сообщили в ГСИН.

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По данным ведомства, в следственном изоляторе находится 1 тысяча 200 человек. Из них ПЦР-анализ взяли только у восьми заключенных. «Не хватает ПЦР-систем, поэтому мы не можем проверить всех. Наличие справки о сдаче анализа на коронавирус и средств индивидуальной защиты для посетителей обязательны. Это требование едино для всех: и для правозащитников, и для адвокатов, и для родственников. Арестанты поддерживают его. Они сами боятся заразиться», — сообщили в ГСИН.

Отметим, ранее Минздрав сообщал, что у четырех медиков, работающих в колониях, выявлен коронавирус. «Сотрудники СИЗО-1 и исправительной колонии № 27 проходят лечение», — информировал замглавы Министерства здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Однако в ГСИН эти сведения опровергли.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153076/
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