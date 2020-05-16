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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав: В Бишкекском СИЗО зараженных нет

В Бишкекском СИЗО-1 зараженных коронавирусом нет: ни среди персонала, ни среди заключенных. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, не зарегистрированы новые случаи и в других закрытых учреждениях. «Но сотрудница СИЗО-1 с подтвержденным диагнозом изолирована. Она не успела никого в следственном изоляторе заразить. Среди ее коллег нет подтвержденных случаев, и среди членов семьи тоже», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Напомним, ранее сторонники бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева заявили, что у него якобы есть характерные симптомы коронавируса. Кроме того, стало известно, что бывшего премьер-министра Сапара Исакова намерены этапировать из исправительной колонии в СИЗО-1 Бишкека. Защита выразила опасение в том, что в следственном изоляторе он может заразиться COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152948/
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