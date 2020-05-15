Жительницу Каинды с коронавирусом госпитализировали в инфекционную больницу

Женщину из Каинды, у которой зарегистрировали коронавирус, госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Об этом 24.kg сообщили в Минздраве.

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По данным ведомства, эпидемиологи выявляют лиц, с которыми контактировала зараженная.

«Определяется круг самых близких контактов, второго и третьего кругов. Сейчас инфицированная находится в больнице», — сказали в Минздраве.

Отметим, что жители Каинды сообщают, что все магазины, торговые точки и рынок в городе начали закрывать по инициативе местных властей. За невыполнение требований будут штрафовать.

Однако в администрации города пока недоступны для комментариев.