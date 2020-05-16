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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 16 мая вечером дождь. Температура воздуха ожидается +24 градуса. День увеличился до 14 часов 41 минуты.

В столице разговление (ифтар) — в 20.23. Полный календарь Орозо-2020 можете посмотреть здесь.

Отключение газа, света, воды

  • 8.00-17.00 — жилмассив «Мурас Ордо»;
  • 14.00-18.00 — отрезки улиц Московской, Коенкозова.

У кого намечается той

Самат Кылжыев

Родился 16 мая 1974 года в селе Ак-Терек Иссык-Кульской области. Руководитель аппарата правительства.

Айбек Дайырбеков

Родился 16 мая 1979 года в городе Фрунзе. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Жанарбек Алымов

Родился 16 мая 1985 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Памятные даты

Открылось Посольство Азербайджана в Кыргызстане

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Кыргызстаном установлены 19 января 1993 года. На первом этапе они развивались не очень интенсивно. 1 апреля 2002-го Кыргызстан открыл свое Почетное консульство в Азербайджанской Республике. 16 мая 2007 года открылось Посольство Азербайджана в КР.

В Кыргызстане проживает приблизительно 20 тысяч азербайджанцев.

Международный день мирного сосуществования

В декабре 2017 года Генеральная ассамблея ООН провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

В международном формате мирное сосуществование — это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов только путем переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закрепленных в международно-правовых документах.

Международный день света

Учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2017 года.

Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, основанных на световых технологиях, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты такой научной деятельности.

В качестве даты празднования выбран день 16 мая, в который в 1960 году впервые в мире проведена успешная демонстрация лазера, осуществленная физиком и инженером Т.Майманом.

День биографов

Именно 16 мая произошла первая встреча Сэмюэла Джонсона (1709-1784) со своим биографом Джеймсом Босуэллом (1740-1795). Мужчины встретились в одном из книжных магазинов Лондона в 1763 году, а результатом встречи и установившихся между ними отношений стала опубликованная в 1791-м двухтомная «Жизнь Сэмюэла Джонсона».

Благодаря скрупулезному и неутомимому труду биографов до наших дней дошли даже самые, казалось бы, незначительные сведения о жизни великих людей той или иной эпохи, о нравах и обычаях этой эпохи.

Люди, которые меняли мир

Родился литератор Джоомарт Боконбаев

из интернета
Фото из интернета. Джоомарт Боконбаев

Известный литератор родился 16 мая 1910 года в селе Мазар-Сай Токтогульского района.

В 1927-м публикуются его первые стихи, а в 1933 году выходит первый сборник.

Джоомарт Боконбаев является одним из зачинателей кыргызской профессиональной литературы. За свою недолгую жизнь поэт создал немало ярких и глубоких произведений. Жизнеутверждающими мотивами пронизаны его философские элегии «Жизнь», «Молодость» и другие. Поэт глубоко любил жизнь, Родину, природу родного края.

Он разработал новый для кыргызской литературы жанр — пейзажную лирику. 

Всеобщее признание получила драматургия Джоомарта Боконбаева. Его перу принадлежат такие пьесы, как «Айчурек», «Семетей», драмы «Токтогул», «Каргаша», поэма «Алтын кыз» («Золотая девушка»), позднее переработанная в либретто музыкальной драмы.

Джоомарт Боконбаев известен и как талантливый переводчик. Он перевел на кыргызский язык ряд произведений Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского. Благодаря его творческому труду они стали достоянием кыргызских читателей.

1 июля 1944 года Джоомарт Боконбаев трагически погиб.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152895/
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