Экономить бюджет для второй волны коронавируса в Кыргызстане призывает спикер

В Кыргызстане может случиться вторая волна коронавируса. Об этом на заседании парламента заявил спикер Дастанбек Джумабеков.

По его словам, ВОЗ предупреждает о том, что вторая волна заболевания может произойти осенью или зимой.

«Мы сейчас экономим бюджет, урезаем его. Вы (правительство. — Прим. 24.kg) тоже должны быть готовы ко всему. У нас уже есть немного практики. Сейчас вы возьмете множество кредитов и будете тратить их куда попало, а что, если завтра у нас будет тяжелая ситуация? Где возьмем деньги? Уже сейчас вам надо оставить запасы денег. Мы еще не вышли на пик заболеваемости. Это самое опасное», — сказал Дастанбек Джумабеков.