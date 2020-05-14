Бывший президент Алмазбек Атамбаев просит свидания с супругой и сыновьями. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По его словам, прошение передано судье и пока не рассмотрено. «Что касается состояния здоровья моего подзащитного, то оно по-прежнему внушает опасение. Давление критическое. Но от участия в судебных заседаниях бывший глава государства не отказывается», — отметил Сергей Слесарев.

Он добавил, что на последнем заседании по уголовному делу о незаконном освобождении кримавторитета Азиза Батукаева начался допрос бывшего заведующего отделом безопасности, правопорядка и обороноспособности аппарата правительства Марата Бекенова.

«Он занимал тогда должность вице-премьер-министра. И то, как говорит Бекенов, все распоряжения ему отдавались в устном порядке. Никаких письменных указаний», — подчеркнул адвокат.

Свидетель рассказал, что указание отпустить Батукаева для проведения спецоперации с целью обмена его на Жаныша Бакиева дал не Алмазбек Атамбаев, а Шамиль Атаханов. Сергей Слесарев

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года — идут судебные процессы.