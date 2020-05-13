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Общество
Сюжеты: Дело «Дастана», Дело Кубанычбека Кулматова

В Бишкекском горсуде возобновился процесс над экс-мэрами

В Бишкекском городском суде возобновился процесс по рассмотрению апелляционных жалоб адвокатов по делу экс-мэров столицы. Об этом 24.kg сообщил адвокат бывших градоначальников Сергей Слесарев.

По его словам, на процессе планировали заслушать экспертов, но, так как они не явились, суд приступил к допросу обвиняемых по эпизодам, связанным с приобретением ОАО «ТНК «Дастан» изделий «И-239» по завышенной стоимости и предоставлением муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Всего успели выступить шесть человек. После заседание было перенесено в связи с занятостью адвокатов.

Сергей Слесарев сказал, что попросил суд выдать требование о явке экспертов и свидетелей, которых наметили допросить. 

Отметим, что последнее заседание суда состоялось 6 марта. Позднее они трижды переносились, а потом, вообще, процесс был приостановлен из-за введения чрезвычайного положения.

Напомним, что Ленинский районный суд приговорил Албека Ибраимова к 15 годам лишения свободы, Кубанычбека Кулматова — к штрафу в 5 миллионов сомов. Остальные обвиняемые также оштрафованы.

В одно уголовное дело объединили несколько эпизодов: строительство школы в жилмассиве «Калыс-Ордо» на средства китайского гранта, продажу пансионата «Солнечный берег» и специзделий ТНК «Дастан», а также предоставление муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152703/
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