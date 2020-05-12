Британцы, находящиеся в Кыргызстане, смогут вылететь на родину

Подданные Великобритании могут вылететь из Кыргызстана на родину. Для них будут организованы два рейса. Об этом в Twitter сообщил посол Объединенного Королевства в КР Чарльз Гарретт.
По его словам, рейсы из Бишкека будут осуществлены во Франкфурт-на-Майне (Германия). Они запланированы на 16 и 17 мая. «Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить места на этих самолетах для британцев, желающих вернуться домой», — уточнил глава дипмиссии.
В посольстве добавили, что из Франкфурта подданные королевства будут добираться до Лондона на других самолетах. Их просят уточнить расписание на эти дни и напоминают, что билеты на рейс из Бишкека и далее пассажиры приобретают за свой счет.
В свою очередь в МИД Кыргызстана 24.kg проинформировали, что о возвращении наших граждан из Лондона в КР пока речи не идет. Указанные рейсы транзитные.
Сегодня глава МИД Чингиз Айдарбеков сообщил, что с просьбой о помощи в возвращении на родину в дипломатические загранучреждения обратились 8 тысяч 712 граждан Кыргызстана, находящихся в 52 странах. С момента вспышки коронавируса на родину возвращены 9 тысяч 196 кыргызстанцев из 23 государств мира.