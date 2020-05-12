Британцы, находящиеся в Кыргызстане, смогут вылететь на родину

Подданные Великобритании могут вылететь из Кыргызстана на родину. Для них будут организованы два рейса. Об этом в Twitter сообщил посол Объединенного Королевства в КР Чарльз Гарретт.

По его словам, рейсы из Бишкека будут осуществлены во Франкфурт-на-Майне (Германия). Они запланированы на 16 и 17 мая. «Мы активно работаем над тем, чтобы обеспечить места на этих самолетах для британцев, желающих вернуться домой», — уточнил глава дипмиссии.

Dear British Nationals in Kyrgyzstan who wish to return to the UK,



Two flights from Bishkek to Frankfurt being planned for 16 and 17 May. We are actively working to secure places on this flights.



Details on the Kyrgyzstan Travel Advice page https://t.co/JcszqDejQr pic.twitter.com/ZU2SFVPSUl — UK in Kyrgyzstan (@ukinkyrgyzstan) May 12, 2020

В посольстве добавили, что из Франкфурта подданные королевства будут добираться до Лондона на других самолетах. Их просят уточнить расписание на эти дни и напоминают, что билеты на рейс из Бишкека и далее пассажиры приобретают за свой счет.

В свою очередь в МИД Кыргызстана 24.kg проинформировали, что о возвращении наших граждан из Лондона в КР пока речи не идет. Указанные рейсы транзитные.

Сегодня глава МИД Чингиз Айдарбеков сообщил, что с просьбой о помощи в возвращении на родину в дипломатические загранучреждения обратились 8 тысяч 712 граждан Кыргызстана, находящихся в 52 странах. С момента вспышки коронавируса на родину возвращены 9 тысяч 196 кыргызстанцев из 23 государств мира.