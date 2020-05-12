В Кыргызстане наблюдается снижение заболевания коронавирусом. Об этом заявил сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, пик пришелся на середину апреля, а с 15 апреля наблюдается тенденция к снижению. «Но на сегодня при наличии большого количества завозных случаев и бытового заражения при контакте цифры пока держатся на таком напряженном уровне», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Он добавил, что в связи с этим рано говорить о возобновлении работы общественного транспорта.

Отметим, в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 37 случаев заражения коронавирусом. 709 выздоровели.