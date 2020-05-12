Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток намерены посетить Каната Сагымбаева

Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток навестят в Бишкекском СИЗО-1 охранника бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева. Об этом 24.kg сообщила и. о. главы организации Динара Саякова.

Ранее на процессе в Первомайском райсуде столицы по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года подсудимый Канат Сагымбаев заявил, что у него характерные симптомы коронавируса. Он письменно обращался к начальству СИЗО с жалобами на недомогание. Однако помощь ему не была оказана. Анализ на новый вирус у него не взяли.

«Это не просто нарушение прав. Это нарушение закона. Как ГСИН может утверждать, что Сагымбаев не болен, если он не был протестирован? Почему заболевшие арестованные должны писать какие-то заявления? Администрация СИЗО обязана немедленно реагировать на подобного рода жалобы, если они поступили в устном порядке, а не требовать какие-то бумаги. Каната Сагымбаева необходимо подвергнуть ПЦР-диагностике. И если подтвердится, что он болен, то в срочном порядке следует проверить весь спецконтингент, а его отправить на лечение. Они же содержатся в закрытых непроветриваемых помещениях, в камере по 14 человек сидят. Если кто-нибудь из арестантов окажется инфицированным, это будет просто катастрофа», — сказала Динара Саякова.

В ГСИН рассказали, что письменно подследственный не обращался. «Перед тем, как мы вывозим подследственных в суды, медики измеряют у них температуру. Если бы у Сагымбаева были хоть малейшие признаки COVID-19, его отправили бы в ИК № 47, где у нас оборудованы специальные боксы с аппаратами ИВЛ и есть бригада подготовленных медиков», — отметили в ведомстве.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.