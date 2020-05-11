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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЧС в здравоохранении может превратиться в катастрофу в области прав человека

«Если не будет соблюдаться верховенство права, чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может перерасти в катастрофу в области прав человека», — говорится в новом стратегическом руководстве по чрезвычайным и исключительным мерам Управления ООН по правам человека.

В нем отмечается, что получены многочисленные сообщения из различных регионов о том, что полиция и другие органы обеспечения безопасности применяли чрезмерную — а иногда смертельную — силу, чтобы заставить людей соблюдать требования изоляции и комендантского часа.

«Такие нарушения часто совершались в отношении людей из самых бедных и уязвимых слоев населения. В некоторых случаях люди умирают из-за ненадлежащего применения мер, которые изначально вводились для того, чтобы спасти их», — заявляет ООН.

Учитывая исключительный характер нынешнего кризиса, ясно, что государствам необходимы дополнительные полномочия, чтобы справиться с ним.

Управление ООН по правам человека

В ООН подчеркивают, что даже без официального объявления чрезвычайного положения государства могут принимать исключительные меры для защиты здоровья граждан, ограничивать определенные права человека. Но эти ограничения должны соответствовать требованиям законности, необходимости и соразмерности и быть недискриминационными.

При этом поясняется, что все ограничения должны толковаться строго и в пользу права. Никакие ограничения не могут быть применены произвольным образом. Государствам следует принимать меры для предотвращения нарушений прав человека и злоупотреблений, связанных с чрезвычайным положением.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152481/
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