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Общество

Что является очагом заражения коронавирусом, объяснили в мэрии Бишкека

Очагом заражения являются дом, квартира, место, где проживал заболевший коронавирусом и откуда его госпитализировали. Об этом 24.kg рассказала начальник управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, в одном очаге может быть несколько заболевших. «Не всех зараженных, зарегистрированных в столице, забирали из домов. Некоторые поступали из обсерваций, их дома не являются очагом. Поэтому число заболевших и очагов разное», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

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Она сказала, что в случае выявления зараженного в очаге сразу проводится дезинфекция. «Кроме того, проводится профилактическая работа по выявлению контактных, в том числе среди соседей. Было принято решение выборочно обследовать некоторые дворы, дома — около 900 человек. Но среди них ни одного зараженного не было», — подчеркнула Бактыгуль Исмаилова.

Начальник управления добавила, что муниципалитет не будет публиковать адреса выявленных очагов. «В этом нет необходимости. Мы сами работаем с контактными. Кроме того, в обществе до сих пор очень сильная стигматизация», — заметила она.

Ранее на брифинге мэр Бишкека Азиз Суракматов сообщил, что в столице выявлено 98 очагов заражения. При этом в столице подтверждено 272 случая заболевания. Из них завозных — 37.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152480/
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