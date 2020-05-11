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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Новый коронавирус

В ГСИН опровергают, что у экс-телохранителя Алмазбека Атамбаева коронавирус

В ГСИН опровергают, что у экс-телохранителя бывшего президента Алмазбека Атамбаева Каната Сагымбаева подозрения на коронавирус. Об этом 24.kg заявили в ведомстве.

По данным Госслужбы исполнения наказаний, никто из содержащихся в СИЗО-1, в том числе и Канат Сагымбаев, не обращался в медсанчасть с жалобами на характерные симптомы. «Мы еще раз проверим. Но сигналов от администрации СИЗО, что среди контингента могут быть зараженные, в ГСИН не поступало», — подчеркнули в Госслужбе.

Отметим, сегодня на процессе по событиям в Кой-Таше обвиняемый Канат Сагымбаев заявил, что у него признаки COVID-19. Три дня назад он обратился с письмом к руководству СИЗО-1, но действий не последовало.

По событиям в Кой-Таше МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям«Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152447/
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