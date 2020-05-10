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Общество

Россия планирует 17 мая рейс из Бишкека для вывоза своих граждан

Россия планирует 17 мая рейс из Бишкека для вывоза своих граждан. Информацию подтвердили 24.kg на горячей линии в посольстве РФ в Кыргызстане.

По сообщению в Telegram-канале из КР могут уехать только жители определенных областей России.

В МИД и посольстве Кыргызстана в России пока не знают, смогут ли прилететь кыргызстанцы на родину бортом для вывоза граждан РФ.

Отметим, 70 кыргызстанцев, которые после отмены рейсов были размещены в хостелы Москвы, уехали в Оренбург с целью пересечь российско-казахскую границу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152374/
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