Заседание республиканского штаба по COVID-19. Комендантский час могут оставить

В Бишкеке проходит заседание Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом. Об этом 24.kg сообщили источники в штабе.

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По их данным, заседание началось в 11.00. Чиновники решают, каковы будут дальнейшие действия после снятия режима чрезвычайного положения в Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде.

По данным источников, действие комендантского часа могут оставить, правда, с некоторыми послаблениями.

Напомним, что поздравляя кыргызстанцев с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, президент Сооронбай Жээнбеков сказал, что срок режима чрезвычайной ситуации будет продлен.