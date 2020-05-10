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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За нарушение санитарных норм предприятиям выписали штрафы на 170 тысяч сомов

В Кыргызстане за несоблюдение санитарных норм предприятиям, которые начали работать с 1 мая, выписали штрафы на 170 тысяч сомов. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, за девять дней сотрудники правоохранительных органов и Санэпиднадзора проверили примерно 3 тысячи объектов предпринимательства, выписали 2 тысячи 800 предписаний.

Ранее комендант Бишкека Алмаз Орозалиев сообщал, что таксисты-частники стали прикрываться маркой таксомоторных служб, которым разрешили работать. Но при этом они не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152358/
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