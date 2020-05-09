Минздрав опровергает, что 60 человек из прибывших из Соль-Илецка заражены

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил 24.kg, что информация о 60 зараженных коронавирусом в обсервации на бывшей американской базе (там содержится 541 прибывший 7 мая из Оренбургской области Российской Федерации кыргызстанец) недостоверна.

По его словам, пока положительные результаты дали только экспресс-тесты у троих человек. Анализы остальных проверяются.

«Завтра мы точно скажем, сколько из них инфицированы. Но домой на карантин эти люди не уйдут в любом случае», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Ранее супруга водителя Александра Бурховецкого, содержащегося в обсервации, Мария сообщила, что заведующий этой карантинной зоной сказал, что у 60 человек из 541 подозревают COVID-19, поэтому они остаются в обсервации на 14 дней. «Но мы относимся с пониманием. Главное, что дома. Пусть лечатся, сколько требуется», — добавила Мария Бурховецкая.

Посольство России в Кыргызстане сообщило, что 70 кыргызстанцев остались в Соль-Илецке. Не захотели бросать машины.

Отмечается, что власти Казахстана предоставили транзитный коридор для специального пассажирского транспорта, следующего единой колонной в сопровождении дорожной полиции. «Это позволило в безопасных условиях для здоровья вывезти в Кыргызстан большую численность граждан от изначально заявленной, в том числе женщин и детей», — говорится в сообщении.