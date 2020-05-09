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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У троих, из числа прибывших из Соль-Илецка кыргызстанцев, выявлен коронавирус

У троих, из числа прибывших из Соль-Илецка кыргызстанцев, выявлен коронавирус. Информацию 24.kg подтвердили в Минздраве.

По данным ведомства, в обсервации на бывшей американской авиабазе находится 541 человек. Тестирование продолжается. Экспресс-тест показал наличие вируса у троих. Они госпитализированы и проходят ПЦР-диагностику.

«О том, чтобы отпустить остальных, у кого первичные анализы окажутся отрицательными, на домашний карантин, не может быть и речи. Это очень обширная группа риска. Мы будем всех проверять досконально», — пообещал замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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Он добавил, что из этой обсервации двое мужчин пытались бежать, но были пойманы. «Их ждет суровое наказание», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Ранее посольство России в Кыргызстане сообщило, что 70 кыргызстанцев остались в Соль-Илецке. Не захотели бросать машины.

Отмечается, что власти Казахстана предоставили транзитный коридор для специального пассажирского транспорта, следующего единой колонной в сопровождении дорожной полиции. «Это позволило в безопасных условиях для здоровья вывезти в Кыргызстан большую численность граждан от изначально заявленной, в том числе женщин и детей», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152280/
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