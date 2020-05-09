Главе ЦСМ № 17 угрожает бывший сотрудник милиции

Главе ЦСМ № 17 Гульнаре Ташибековой угрожает бывший сотрудник милиции Олжобай Шакеев. Об этом врач написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, несмотря на угрозы, она будет продолжать писать о недостатках системы здравоохранения. Врач просит начальника управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилову прекратить нападки на нее.

Отметим, что со стороны ГКНБ и МВД никакой реакции на эту публикацию не последовало.

Напомним, ранее Гульнара Ташибекова сообщила, что врачам мобильных бригад Бишкека, которые работают с контактными лицами, не обеспечили условия. Эта публикация, как предполагает доктор, и вызвала недовольство управления здравоохранения мэрии. После нее пошли угрозы.