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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Главе ЦСМ № 17 угрожает бывший сотрудник милиции

Главе ЦСМ № 17 Гульнаре Ташибековой угрожает бывший сотрудник милиции Олжобай Шакеев. Об этом врач написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, несмотря на угрозы, она будет продолжать писать о недостатках системы здравоохранения. Врач просит начальника управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилову прекратить нападки на нее. 

Отметим, что со стороны ГКНБ и МВД никакой реакции на эту публикацию не последовало. 

Напомним, ранее Гульнара Ташибекова сообщила, что врачам мобильных бригад Бишкека, которые работают с контактными лицами, не обеспечили условия. Эта публикация, как предполагает доктор, и вызвала недовольство управления здравоохранения мэрии. После нее пошли угрозы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152303/
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