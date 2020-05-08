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Общество

Конфликт на границе. Начинаются переговоры глав Согдийской и Баткенской областей

На участке Торт-Кочо первые заместители глав Согдийской и Баткенской областей собираются на переговоры. Об этом сообщила пресс-служба полномочного представительства правительства в регионе.

По данным пресс-службы, глава Баткенской области Алишер Абрахманов трижды вел переговоры с руководителями Согдийского региона.

«Стороны договорились не допускать развития конфликта, обеспечить безопасность местного населения и провести повторную встречу в ближайшее время. Переговоры двух сторон начинаются на участке Торт-Кочо на уровне первых заместителей глав области. В них примут участие руководители ГПС, УВД и ГКНБ региона», — отметили в обладминистрации.

Напомним, сегодня пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников. Во время перестрелки трое военнослужащих ГПС КР получили ранения. В больницу поступил и один местный житель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152266/
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