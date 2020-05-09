Замглавы Минздрава не согласен с утверждением, что экспресс-тесты неэффективны

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев заявил 24.kg, что не согласен с утверждением о неэффективности экспресс-тестов.

Чиновник отметил, что экспресс- и ПЦР-тесты — это разные направления исследования. «Мы используем ПЦР непосредственно при работе с больными и когда проверяем первый и второй круг контактных лиц. Но если человек не болен, не контактировал с зараженным, зачем его проверять посредством ПЦР?» — недоумевает Нурболот Усенбаев.

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Он привел в качестве примера водителей большегрузов. Всех их проверяют на наличие коронавируса с помощью экспресс-тестов. Если он дает положительный результат, то водителя госпитализируют и проводят ПЦР-диагностику. Если же показывает отрицательный, выдают разрешение на выезд в другую страну, к примеру в Казахстан. Такая же процедура и по возвращении.

«То есть мы проводим скрининг. К тому же они постоянно усовершенствуются, изменяются, разработчики подгоняют их под развитие самого вируса. Экспресс-тесты — это инструмент для управления процессом по выявлению COVID-19. Для диагностики мы используем ПЦР, для скрининга — экспресс-тесты», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Все говорят о том, что экспресс-тесты низко чувствительны, но мы их используем за неимением другого. Нурболот Усенбаев

Отметим, ранее региональный директор по Центральной Азии Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) доктор Дэниел Сингер призвал сократить использование экспресс-тестов. Эксперт отметил — они не показывают генетический код коронавируса. Доктор Сингер считает, чтобы выявить реальную картину распространения COVID-19 надо переходить на ПЦР-диагностику.