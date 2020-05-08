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Общество

Аэропорт города Алматы продали турецкой компании

Турецкий холдинг TAV Airports Holding выкупил 100 процентов акций международного аэропорта Алматы. Об этом сообщило Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-центр холдинга.

По данным издания, стоимость сделки составила $415 миллионов. Доля TAV Airports в консорциуме составит не менее 75 процентов, а передача акций произойдет после завершения всех юридических процедур.

Президент и генеральный директор TAV Airport Сани Шенер отметил, что аэропорт Алматы является основным транзитным узлом между Азией и Европой.

«Казахстан является крупнейшей страной в регионе как географически, так и экономически. Алматы — это крупнейший город страны, на который приходится 20 процентов ее ВВП. Кроме того, это центр «современного Шелкового пути», соединяющего Китай, Европу и Африку. У него хороший потенциал, и мы, опираясь на наши знания, будем работать над тем, чтобы реализовать его в полной мере», — сказал он.

Аэропорт Алматы станет 15-м по счету в портфеле TAV Airports Holding.

В Кыргызстане в начале 2020 года стало известно об идее правительства Кыргызстана передать аэропорт «Манас» во внешнее управление. При этом выгоду от проекта еще не проанализировали. Советником правительства в этом вопросе будет Международная финансовая корпорация (IFC).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152240/
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