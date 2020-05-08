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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Фото дня. Медсестры Чуйского района ходят в некачественных защитных костюмах

Медсестры Чуйской районной больницы ходят в защитных костюмах местного пошива, не отвечающих стандартам. Фотографию медицинского персонала опубликовала пользователь Facebook Гульжан Кутманбаева.

По ее словам, медсестра на фотографии прибыла в дом заразившегося коронавирусом жителя села Искра в таком некачественном СИЗ.

«По словам медиков, у некоторых защитные костюмы уже порвались, но замены нет. Говорят, что им достались СИЗ местного производства. Некоторых медсестер семьи, боясь за их здоровье, не пускают на работу. Почему врачей обеспечивают качественными комплектами СИЗ, а медсестрам достаются вот такие? Или они роботы?» — пишет она.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152235/
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