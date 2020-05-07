В Бишкеке главврач ЦСМ № 14 заразился коронавирусом

У главврача ЦСМ № 14 ПЦР-анализ на коронавирус показал положительный результат. Информацию 24.kg подтвердила начальник управления здравоохранения Бишкека Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, врач находилась в больнице с пневмонией. «У нее была клиника COVID. Сегодня у нее вышли положительные результаты ПЦР-анализа», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

Она добавила, что ранее коронавирус подтвердился у супруга главврача.

«Сотрудники центра повторно сдадут ПЦР-анализ. Сейчас устанавливается круг контактных», — отметила она.

Бактыгуль Исмаилова добавила, что пока ЦСМ работает в штатном режиме, там будет проведена санобработка.

На сегодня в стране коронавирусной инфекцией заразились 224 медика.