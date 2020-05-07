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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ГСИН: У сотрудника СИЗО-1 было подозрение на коронавирус, но тест отрицательный

Государственная служба исполнения наказаний опровергает выявление коронавируса у сотрудника СИЗО-1. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что 4 мая при проведении экспресс-тестирования в СИЗО-1 у одного из сотрудников было выявлено подозрение на вирус. Однако на следующий день, 5 мая, при повторной сдаче анализа результаты ПЦР оказались отрицательными.

«Проведены необходимые мероприятия с возможными контактными лицами и у всего личного состава СИЗО-1. У них, как и у членов семьи сотрудника, результаты анализа отрицательные. В настоящее время сотрудник, у которого было подозрение на вирус, находится на самоизоляции под наблюдением врачей. По плану сегодня, 7 мая, проводится тестирование сотрудников учреждения», — сообщили в ГСИН.

Напомним, ранее в социальных сетях некоторые правозащитники заявили о том, что у сотрудника СИЗО-1 выявили коронавирус. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152094/
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ГСИН: У сотрудника СИЗО-1 было подозрение на коронавирус, но тест отрицательный