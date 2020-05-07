Почему милиционеры отказались от надбавок, поручено выяснить Генпрокуратуре

Комитет по правопорядку поручил Генпрокуратуре выяснить все обстоятельства добровольного отказа милиционеров от положенных выплат.

В решении комитета отмечается, что ГП должна проверить, кто и как оказывал на сотрудников органов правопорядка давление. Виновные будут привлечены к ответственности.

Правительству поручено в кратчайшие сроки изыскать средства и выплатить милиционерам положенные по закону надбавки.

Ранее, отметим, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова заявила, что если кабмин откажется платить, то нарушит закон.

Отметим, что в 24.kg обратилась супруга одного из работников правоохранительных органов. Она сообщила, что милиционеры так и не получили обещанные надбавки к заработной плате.