Почему милиционеры отказались от надбавок, поручено выяснить Генпрокуратуре

Комитет по правопорядку поручил Генпрокуратуре выяснить все обстоятельства добровольного отказа милиционеров от положенных выплат.
В решении комитета отмечается, что ГП должна проверить, кто и как оказывал на сотрудников органов правопорядка давление. Виновные будут привлечены к ответственности.
Правительству поручено в кратчайшие сроки изыскать средства и выплатить милиционерам положенные по закону надбавки.
Ранее, отметим, экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова заявила, что если кабмин откажется платить, то нарушит закон.
Отметим, что в 24.kg обратилась супруга одного из работников правоохранительных органов. Она сообщила, что милиционеры так и не получили обещанные надбавки к заработной плате.