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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош гуманитарную помощь от государства получили более 50 тысяч семей

В Оше гуманитарную помощь получили более 50 тысяч семей. Об этом сообщили в мэрии южной столицы.

мэрии Оша
Фото мэрии Оша. Гуманитарную помощь в Оше получили более 50 тысяч семей

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По ее данным, мэр Оша Таалайбек Сарыбашов ознакомился с мероприятиями по распределению помощи продуктами питания нуждающимся и малоимущим семьям города.

«Работа по распределению гуманитарной помощи нуждающимся слоям населения продолжается. Это одно из приоритетных направлений деятельности мэрии города на данный момент. Помощь нуждающимся распределяется согласно решению специальной комиссии, в составе которой представители общественных и неправительственных организаций, специалисты социальной защиты, представители судов аксакалов, сотрудники органов внутренних дел», — сказал мэр.

Отмечается, что всем нуждающимся государственную помощь продуктами питания в Оше доставляют на дом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152052/
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