Заразившимся коронавирусом медработникам все-таки выплатят по 200 тысяч сомов

На выплату единовременных компенсаций медицинским и иным работникам здравоохранения, инфицированным и погибшим вследствие COVID-19, из бюджета выделят 50 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба аппарата правительства.

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По ее данным, соответствующее решение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. На основании указанного распоряжения установлена единовременная денежная компенсация медработникам, инфицированным коронавирусной инфекцией при исполнении трудовых обязанностей, профессионального долга во время оказания медпомощи или проведения научных исследований в условиях режимов чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения, в размере 200 тысяч сомов.

В случае смерти медработников от коронавируса их семьям выплатят по 1 миллиону сомов.

Для выплаты единовременных денежных компенсаций Министерство здравоохранения образует комиссию. Она на основании служебных расследований будет принимать решения о выплате соответствующей компенсации конкретному медицинскому и иному работнику.