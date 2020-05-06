Юристы выявили в приказах комендатуры Бишкека несоответствия и нарушения

Представители организации «Юристы за права человека» нашли в приказах комендатуры Бишкека ряд нестыковок и несоответствий законодательству. Заключение опубликовано на странице организации в Facebook.

По мнению экспертов, в статьях Конституционного закона «О чрезвычайном положении» комендантский час определен как время суток, в течение которого устанавливается запрет находиться на улицах и в иных общественных местах либо вне своего жилища без специально выданных пропусков и документов, удостоверяющих личность.

«Из этого следует, что по закону запрет находиться вне места своего проживания и требование иметь с собой пропуск и документ, удостоверяющий личность, могут действовать только на время комендантского часа. При этом на время комендантского часа у граждан и организаций должна оставаться возможность получить пропуск в установленном порядке. Однако в приказах комендатуры столицы комендантский час стал действовать в круглосуточном режиме, поскольку на оставшееся время суток были установлены почти такие же требования», — говорится в экспертной оценке.

Для абсолютного большинства жителей столицы (особенно до 1 мая, когда были введены послабления) установлен круглосуточный запрет на выход из дома.

Более того, ко всем жителям столицы предъявлено требование иметь маршрутный лист и документ, удостоверяющий личность, но таких правил в представленных приказах комендатуры столицы нет.

Приказом комендатуры «О некоторых вопросах обеспечения режима чрезвычайного положения на территории города Бишкека» была утверждена инструкция о порядке получения специального пропуска. Юристы в ней также выявили ряд несоответствий.

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«Считаем, что в нормах инструкции закралось завуалированное (вполне возможно непреднамеренно) препятствие к получению пропуска на передвижение по городу даже в исключительных случаях. Из-за чего граждане не могли реализовать свое право на передвижение из-за неполноты приложенных документов, требования которых было необоснованно. А в положении об отказе в получении электронного разрешения на транспортные средства на передвижение по Бишкеку во время комендантского часа, вообще указано восемь всевозможных оснований для отказа, причем изложены они вперемешку и независимо от вида пропуска. Кроме того, предусмотрено такое основание для отказа в выдаче пропуска как «коллективный отказ группы по работе с разрешительными документами», что вообще не подается никакому пониманию и не может допускаться со стороны коменданта», — отметили юристы.

Эксперты добавили, что неправильна и необоснованна норма, что решение об отказе принимается комендантом или его заместителем. «Из всего вышеперечисленного по большому счету следует, что в Бишкеке официально установлена и действует круглосуточная пропускная система. При этом круглосуточное разрешение могут получить только государственные органы и те, кто задействован в обеспечении режима ЧС», — подчеркнули юристы.

Напомним, эксперты периодически заявляют о неправомочности распоряжений комендатуры и отмечают: они могут вступать в силу и стать обязательными к исполнению только после опубликования. Но с момента введения ЧП ни один приказ коменданта так и не появился в правительственных изданиях.