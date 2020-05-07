Ограничения на въезд в Бишкек. Когда сытый голодного не разумеет

Чиновники Кыргызстана во время вспышки коронавируса просто соревнуются в бредовых идеях. Одна лучше другой. Пальму первенства на сегодня держит столичная мэрия, которая решила разрешать въезд в Бишкек только при наличии ПЦР-теста.

В столичном муниципалитете не подумали, как делать эти тесты, если лаборатория в Бишкеке. Не удосужились они и посмотреть правде в глаза: у людей нет денег не пропитание, не то что на анализ, который стоит почти $50.

Все гениальное просто

Власти Кыргызстана представили поэтапный план возобновления экономической деятельности в стране. Касается он территорий, которые почти два месяца живут в режиме чрезвычайного положения.

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При этом местные власти опасаются, что после открытия точек торговли и сферы услуг риск заражения коронавирусом вырастет. Поэтому мэрия Бишкека сообщила, что рассматривает вопрос определенных ограничительных мер для въезда в столицу автомобилей и людей в случае снятия режима ЧП. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

Необходимо будет предъявить не только пропуск, но и справку об анализе на коронавирус (экспресс-тестирование или ПЦР).

«Кроме того, мы рассматриваем совместно в ГУОБДД вопрос об установке внутренних санитарных постов для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов. Мэрия Бишкека будет ужесточать карантинные меры в жилых массивах. При необходимости райадминистрации совместно с уполномоченными органами установят санитарные посты и будут проверять все очаги, где выявили зараженных. Усиливаются меры по выявлению и поиску контактных лиц как на территории столицы, так и среди въезжающих в Бишкек», — сказала она.

Вроде все логично. Снятие режима ЧП и послабления не должны привести к новой волне заболеваемости. Но что мешало чиновникам вести работу по выявлению контактных полтора месяца, пока в Бишкеке действовали просто драконовские меры? Почему нельзя было работать в жилмассивах?Или это очередной подарок власти — режим ЧП вроде сняли, но по факту проблем добавили.

Озолотить частника

Больше всего возмущений у граждан вызвало требование о сдаче анализа на коронавирус. Делать это за свой счет государство не собирается. Объяснение стандартное — нет у властей столько денег. Платить надо из своего кармана.

Тем, кто хочет пойти работать и не умереть с голоду, придется раскошелиться.

На сегодня тест на коронавирус делают только в одной частной лаборатории. Стоит удовольствие 2,4 тысячи сомов. Теперь представьте: только на первом этапе власти ожидали, что на работу выйдут 120 тысяч человек. Если каждый из них сдаст тест, то выходит 228 миллионов сомов.

И это только один раз. Если человек живет за городом и ему надо каждый день мотаться на работу, то и тесты ему придется сдавать ежедневно. Это не считая расходов на такси, потому что получить пропуск на машину практически невозможно.

Если человек работает пять дней в неделю, он должен заплатить 12 тысяч сомов только за право въехать в столицу.

Можно возразить, что не все те, кому разрешили работать с 1 мая, живут за пределами столицы. Но после снятия режима чрезвычайного положения в Бишкеке на рабочие места вернутся десятки тысяч чуйцев.

На начало 2020 года численность населения Чуйской области составляла 959 тысяч 884 человека. Представим, что в город после послабления вернется работать десятая часть. И каждому из них ежедневно придется сдавать тест на коронавирус.

Если 10 процентов населения Чуйской области сдадут тест однажды, то заплатят частной лаборатории 230 миллионов сомов.

За пять дней сдачи теста десятая часть населения только одной области раскошелится на 1 миллиард 151,8 миллиона сомов. Неплохо придумано, не так ли? И это в условиях, когда сотни тысяч семей просят продуктовой помощи у государства, когда правительство обещает послабления для бизнеса, лишь бы работал.

Тот факт, что хоть какой-то субъект бизнеса сможет работать, зарабатывать и платить положенные государству налоги, это хорошо. Но почему делать это нужно за счет тех, кто просто пытается выжить, для кого работа в Бишкеке — единственный шанс прокормить семью?

Логика? Нет, не слышали

Даже если представить, что люди действительно найдут эти пресловутые 2,4 тысячи сомов на сдачу теста, проблема все равно остается нерешенной. Сколько времени понадобится лаборатории, чтобы протестировать всех желающих?

Даже если представить, что она будет работать круглосуточно, идея остается нереальной. Лаборанты не справятся даже с потоком из 10 процентов жителей Чуйской области.

Чтобы взять анализы у 95,9 тысячи человек надо тестировать 67 человек в минуту.

Вот и выходит, что вроде как послабления есть, а на практике — нет, потому власти не особо задумываются о последствиях своих решений. А самое главное не думают, как это все реализовать.

Есть несколько простых цифр, которые хорошо демонстрируют абсурдность решений столичного муниципалитета. На сегодня в Кыргызстане зарегистрирован 871 случай заражения коронавирусом. Из них 255, то есть 29,2 процента, приходится на Бишкек. Тогда как в Чуйской области вирусом заразились лишь 74 человека, или 8,5 процента. Может, властям Бишкека все-таки просчитать и понять, что основной источники опасности — это сама столица, а не приезжие?

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И еще. На сегодня за чертой бедности живет почти 16 процентов жителей Чуйской области. Но большинство граждан недалеко от нее ушло. По международной системе более 75 процентов населения Кыргызстана находятся между чертой бедности и средним классом. Сейчас из-за коронавируса ситуация ухудшается — могут остаться без работы 1,8 миллиона человек — почти три четверти занятого населения.

После того как карантин закончится, за чертой бедности может оказаться гораздо больше людей. А власти своими непродуманными решениями только усугубляют и без этого сложную ситуацию.