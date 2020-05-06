Цена завышена. Почему отменен конкурс на строительство улицы Жукеева-Пудовкина

В мэрии Бишкека объяснили отмену конкурса на строительство продолжения улицы Жукеева-Пудовкина завышенной ценой. Об этом 24.kg рассказал вице-мэр столицы Мирдан Амантуров.

По его словам, Бишкекасфальтсервис готов построить дорогу и мост за 60 миллионов сомов. При этом изначально управление капитального строительства запланировало на данную работу 153,4 миллиона сомов.

Читайте по теме В Бишкеке продлят улицу Жукеева-Пудовкина в южном направлении

«Это очень завышенная цена, поэтому тендер был отменен», — сказал он.

В муниципалитете также отметили, что проведут проверку высокой сметной стоимости проекта.

Напомним, единственный участник конкурса — компания «Технотоп» подала жалобу в независимую межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб и протестов, а также по включению в базу ненадежных поставщиков. Фирма считает незаконным решение закупающей организации об отклонении их конкурсной заявки.

Мэрия Бишкека хочет продлить улицу Жукеева-Пудовкина в южном направлении и соединить с улицей Сухэ-Батора. При этом через ЮБЧК будет построен мост. Дорога будет шестиполосной, 24 метра шириной, с разделительной полосой посередине.