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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Справки у въезжающих на Иссык-Куль требовать не будут, но отправят в карантин

Граждан, въезжающих в Иссык-Кульскую область будут отправлять на 14-дневный домашний карантин. Об этом стало известно на заседании Иссык-Кульского областного оперативного штаба.

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Как отметили в областном штабе, решение от 3 мая относительно выезда жителей региона за пределы области остается в силе, изменение внесено в части въезда в Иссык-Кульскую область. «Это вынужденная мера, так как в соседних регионах и в Бишкеке обстановка остается неблагоприятной. Областной штаб с учетом предложений медиков принял такое решение», — говорится в сообщении.

Теперь у лиц, въезжающих в область, не будут требовать справки об отрицательных результатах на COVID-19. Однако их будут отправлять на двухнедельный домашний карантин по месту прибытия.

Напомним, что вчера в Иссык-Кульской области выписался последний болевший коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151996/
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