Справка об отсутствии коронавируса. Минздрав дал пояснение

Заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев дал пояснение 24.kg относительно справки об отсутствии коронавируса.

По его словам, Иссык-Кульский областной штаб по борьбе с COVID-19 сегодня пересмотрит решение о требовании справки о тестировании на наличие инфекции, поскольку оно не соответствует алгоритму.

Что же касается аналогичного требования для въезжающих в Бишкек, заместитель главы Министерства здравоохранения согласен с позицией столичного муниципалитета.

«Это разумное ограничение. Если человек не живет в Бишкеке, не работает, то что ему здесь делать? А если выяснится, что он инфицирован? Я прошу правильно понять: мы не заставляем всех подряд сдавать анализы. У нас и нет таких возможностей. Сейчас мы в первую очередь с помощью лабораторий Бонецкого проверяем наших медиков, и, разумеется, бесплатно. Далее — тех, у кого вахтовая работа и высоко в горах. Все остальные по желанию. К сожалению, предоставить услуги гослабораторий мы не можем. Они перегружены», — подчеркнул Нурболот Усенбаев.

Накануне заявили, что мэрия Бишкека совместно с ГУОБДД рассматривает вопрос об установке внутренних санитарных постов для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов.