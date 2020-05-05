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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке, вывозят на родину

Кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке (Оренбургская область Российской Федерации), начали вывозить на родину. Об этом 24.kg сообщила супруга одного из водителей Александра Бурховецкого Мария.

Отметим, кыргызстанцы находились в приграничном городе с 17 марта и не могли выехать, поскольку Казахстан не давал коридор. Накануне дипломатические службы КР, решив все вопросы с казахстанской стороной о предоставлении возможности проехать через их территорию, выделили кыргызстанцам два автобуса.

По ее словам, как уточнили в консульстве Кыргызстана в Оренбурге, автобусы доставят их до границы с Казахстаном, а там соотечественники пересядут на другой транспорт. «Тоже автобусы. Их также два будет. В каждый по сто человек набилось. Насчет личных авто сказали так: у кого есть деньги, вывозить за свой счет на тралах, а у кого нет — бросить в Соль-Илецке, поскольку правительство Кыргызстана изыскать средства на доставку личных авто не может», — пояснила Мария Бурховецкая.

По данным МИД, в Оренбургской области России на границе с Казахстаном находится 67 автомашин и около 110 граждан Кыргызстана, которые ожидают открытия государственной границы РК.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151902/
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