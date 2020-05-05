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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызы в Джерге-Тале просят о помощи. Единственный инфекционист заражен

Этнические кыргызы в Джерге-Тальском районе Таджикистана просят помочь им в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщил их представитель Аким Кожоев.

По его словам, первые случаи заражения коронавирусом в регионе выявлены неделю назад, но до сих пор не было никакой помощи.

«Двое зараженных умерли, несколько человек в тяжелом состоянии. В районной больнице нет соответствующих специалистов, единственный инфекционист сам заразился вирусом. У медиков нет средств защиты. В аптеках не хватает лекарств», — сказал Аким Кожоев.

Таджикистан долгое время не сообщал о случаях заражения COVID-19, лишь 30 апреля официально подтвердив факты заболевания. Число зараженных коронавирусной инфекцией в стране за несколько дней достигло 230 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151898/
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