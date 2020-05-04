ЦСМ № 17 в Бишкеке возобновил работу в штатном режиме. Об этом 24.kg сообщила главврач центра Гульнара Ташибекова.

По ее словам, сегодня на работу вышли сотрудники, которые ранее находились в обсервации.

«Из инфекционной больницы выписаны все работники, у которых был подтвержден коронавирус. Еще две недели они пробудут на домашнем карантине под наблюдением врачей», — отметила Гульнара Ташибекова.

Напомним, что восемь медиков ЦСМ № 17 были заражены коронавирусом. Остальной коллектив находился в обсервации. Сама главврач после обсервации была госпитализирована в отделение пульмонологии.