19:59
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество

Родные Жузумкан Кокумбаевой: Мы не смогли с ней попрощаться

Родные умершей заведующей ЦСМ № 3 Бишкека Жузумкан Кокумбаевой просят воздержаться от негативных комментариев и обвинительных высказываний в ее адрес. Об этом на своей странице Facebook написал ее родственник Самат Жумакадыров.

По его словам, близкие Жузумкан Кокумбаевой не смогли с ней попрощаться и провести похороны.

Читайте по теме
В Бишкеке умерла заведующая ЦСМ № 3, заразившаяся коронавирусом
«Мы не смогли увидеть ее лицо. С морга ее тело отвезли сразу на кладбище, там прочитали погребальную молитву. Никто из родных, близких, коллег не смог отдать ей дань уважения. Не смогли провести поминки. Она была достойна большего, а не такой смерти. Просим вас воздержаться и не писать негативные комментарии в ее адрес. Нам больно читать мнение, что медики якобы специально заразились или умерли от другой болезни», — отметил Самат Жумакадыров.

Он подчеркивает, что Жузумкан Кокумбаева с самого начала выступала в защиту сотрудников ЦСМ, чтобы они не контактировали с мобильной бригадой, работающей с зараженными и находящимися на домашнем карантине.

«Она более 30 лет проработала в ЦСМ № 3. Поднялась по карьере от рядовой медсестры до заведующей», — заметил мужчина.

Жузумкан Кокумбаеву госпитализировали 24 апреля в Республиканскую инфекционную больницу после подтверждения коронавируса. Вместе с ней в больницу положили ее сына, у которого тоже анализ показал положительный результат. Всего у девяти сотрудников ЦСМ № 3 выявили коронавирус.

2 мая заведующая ЦСМ умерла. Ей было 58 лет. У нее остались двое детей. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151895/
просмотров: 151
Версия для печати
Материалы по теме
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
Число зараженных медиков в Кыргызстане небольшое, считает проректор Медакадемии
Медикам города Ош помогли строители из Китая
В Кыргызстане запущена онлайн-платформа по потребностям здравоохранения
Депутаты поддержали законопроект «О статусе медработника»
Депутат обвинил в заражении медиков главу кабмина и министра финансов
В областную больницу в городе Ош поставили несертифицированные защитные костюмы
На борьбу с коронавирусом привлечено 6 тысяч медицинских работников
Комитет ЖК по бюджету и финансам одобрил законопроект «О статусе медработника»
В правительстве рассказали, как начисляются компенсационные выплаты медикам
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
К&nbsp;концу мая не&nbsp;будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19 К концу мая не будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19
Каждый четвертый заболевший коронавирусом в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; житель жилмассива Каждый четвертый заболевший коронавирусом в Бишкеке — житель жилмассива
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
Бизнес
Акция продлена! Бесплатные разговоры по&nbsp;Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома Акция продлена! Бесплатные разговоры по Кыргызстану внутри сети Кыргызтелекома
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
4 мая, понедельник
19:53
Родные Жузумкан Кокумбаевой: Мы не смогли с ней попрощаться Родные Жузумкан Кокумбаевой: Мы не смогли с ней попроща...
19:36
В Оше 53 предприятия закрыли за несоблюдение санитарно-карантинных норм
19:15
После карантина в городе Ош откроется два детских сада
18:48
Полтора месяца режима ЧП. А теперь вы считаете действия властей оправданными?
18:40
Это самоуправство. Юрист о запрете въезда-выезда из Иссык-Кульской области