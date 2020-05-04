Родные Жузумкан Кокумбаевой: Мы не смогли с ней попрощаться

Родные умершей заведующей ЦСМ № 3 Бишкека Жузумкан Кокумбаевой просят воздержаться от негативных комментариев и обвинительных высказываний в ее адрес. Об этом на своей странице Facebook написал ее родственник Самат Жумакадыров.

По его словам, близкие Жузумкан Кокумбаевой не смогли с ней попрощаться и провести похороны.

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Он подчеркивает, что Жузумкан Кокумбаева с самого начала выступала в защиту сотрудников ЦСМ, чтобы они не контактировали с мобильной бригадой, работающей с зараженными и находящимися на домашнем карантине.

«Она более 30 лет проработала в ЦСМ № 3. Поднялась по карьере от рядовой медсестры до заведующей», — заметил мужчина.

Жузумкан Кокумбаеву госпитализировали 24 апреля в Республиканскую инфекционную больницу после подтверждения коронавируса. Вместе с ней в больницу положили ее сына, у которого тоже анализ показал положительный результат. Всего у девяти сотрудников ЦСМ № 3 выявили коронавирус.

2 мая заведующая ЦСМ умерла. Ей было 58 лет. У нее остались двое детей.